Paulinho lembra: "Saí do treino a pensar: 'ai meu Deus, que porrada que eu levei'"

Paulinho, avançado do Sporting, foi o convidado do programa ADN de leão. A chegada ao clube no mercado de inverno e a adaptação foram temas abordados.

Memes: "O conselho que dou e o que eu faço é não dar muita atenção às redes sociais. Mas muita coisa chega-te pelos amigos. Tens de ter abertura, capacidade [de encaixe]."

Primeiro golo pelo Sporting demorou: "Sim. Tinha noção... É um processo. Assino e no dia a seguir temos treino à tarde. Saí do treino a pensar: 'ai meu Deus, que porrada que eu levei, nem sinto as pernas'. E o mister disse: 'foi tranquilo hoje'. Tranquilo, ia desmaiando! Não foi só adaptação à equipa, foi ao treino, à exigência. Já era intenso com ele no Braga. A forma dos treinadores muda. Já tinha saudades de treinar assim, mas não estava preparado. Senti. E tinha vindo de lesão... Foi uma adaptação à equipa, aos colegas, à cidade, ao treino, à forma de jogar. Aqui pressionamos... Disponibilidade de uns para os outros? É um mandamento."

Críticas: "Houve uns jogos em que não ganhámos e as pessoas já diziam: 'contratámos com este preço... Não está a corresponder'. Percebo tudo, o contexto à volta, é normal. São 19 anos sem ganhar. Mexe com as pessoas. Mas sei o jogador que sou, sei que vou encaixar. Nem era o eu marcar, era perceber a equipa. É diferente jogar comigo ou o Tiago Tomás, ele tem coisas que eu não tenho. As dinâmicas são diferentes. Há coisas às quais a equipa tem de se adaptar e eu tenho de me adaptar. Por isso se faz uma pré-época."

Autoanálise: "Achei também que podia ter feito mais. Mas foram muitas coisas que... pronto, somos campeões com uma derrota. Não brinco quando digo isto. Trocava todos os golos pelo título. É por esse caminho que quero ir quando for treinador. Não sou parvo, nem estou com discursos ou desculpas. Quero marcar em todos os jogos e quando não marco fico chateado. Ponto final. Chego a casa chateado. Já tive jogos em que marquei e disse que não joguei nada, noutros digo que joguei pesado."