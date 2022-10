Paulinho integrado no treino do Sporting e Morita vai falhar o Eintracht Frankfurt

Paulinho treinou normalmente esta segunda-feira, ao contrário de Morita que continua de fora dos trabalhos e vai falhar o jogo com o Eintracht Frankfurt.

O Sporting treinou em Alcochete na manhã desta egunda-feira para ultimar os preparativos para a receção ao Eintrach Frankfurt, na terça-feira (20h00), num jogo relativo à sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Rúben Amorim teve uma boa e uma má notícia.

Por um lado, Paulinho treinou integrado, se qualquer proteção na perna depois da lesão muscular. No entanto, Morita continua de fora dos trabalhos e vai falhar o jogo com os alemães.

Adán, Franco Israel, André Paulo, Porro, Esgaio, Coates, St. Juste, Gonçalo Inácio, Marsà, Matheus Reis, Nazinho, Nuno Santos, Essugo, Ugarte, Mateus Fernandes, Alexandropoulos, Arthur, Paulinho, Trincão, Edwards, Jovane, Fatawu, Rochinha e Pedro Gonçalves treinaram.

No início do apronto, o treinador dos leões conversou com os jogadores e deixou algumas palavras de incentivo, num momento em que se notaram gargalhadas e boa disposição.