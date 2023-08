Avançado português tem três golos em dois jogos e Álvaro Magalhães vinca a ação de Gyokeres a abrir espaços ao canhoto

Paulinho entrou na época de pé quente, somando três golos nos dois primeiros jogos, o que nunca alcançara na carreira a competir na I Liga. Contra o Vizela marcou vindo do banco e ao Casa Pia bisou a jogar a partir da esquerda. Em ambos, teve Gyokeres como principal referência atacante, sueco que, de acordo com Álvaro Magalhães, potencia Paulinho.

Para o antigo treinador do, agora, centenário jogador do Sporting, o camisola 20 mostra tranquilidade a finalizar, beneficiando do facto do reforço sonante concentrar as atenções dos defesas adversários.