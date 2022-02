Paulinho "foi o primeiro" com quem Amorim falou sobre Slimani: "Não queria apanha-lo despercebido"

Declarações do treinador do Sporting sobre o processo de contratação do avançado argelino, neste mercado, em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o Belenenses, no Jamor.

Espaço para Paulinho e Slimani: "O Paulinho sabe que o Slimani é uma possibilidade há mais de um mês, mês e meio, foi o primeiro a saber e não queria que soubesse por qualquer outra pessoa, um empresário. Ele sabe que eu tenho confiança nele. Ele sabe que isto é uma equipa, quando não marca um, marca outro. Ele fez bem a ligação, é bom a marcar golos e sabe que toda a gente está com ele."

Pedro Gonçalves: "Até gosto que o Pote se sinta pressionado, quando o faz joga melhor. Não tenho a certeza, mas ia jurar que a bola saltou quando ele mete o pé [num lance em que podia ter marcado]. Ele faz o trabalho dele. Em relação ao Palhinha, o Edwards tem pouco treino e também queria o Palhinha a jogar. Como o jogo estava controlado e estávamos com muita posse resolvi meter o Edwards apesar de ter pouco treino. As condições eram perfeitas para ele sentir-se bem-vindo ao Sporting e agora tem de trabalhar muito, pois os outros estão muito bem."

Título: "Não considero que seja uma corrida a dois porque ainda faltam muitos jogos e nós perdemos seis pontos em duas jornadas. Isso às vezes pode acontecer, todas as equipas podem perder pontos de um momento para o outro e não sabemos quando vai acontecer. Por isso é que temos de ganhar os nossos jogos."

A vitória: "Acho que foi claro que tivemos várias oportunidades, podíamos ter feito mais golos de todas as maneiras, o que é bom. Obviamente que o que me deixa mais satisfeito é que a equipa não desligou. Ganhámos uma Taça da Liga, mas sabemos que todos os jogos são difíceis e acabámos por tornar o jogo fácil. Chegámos ao 2-1 e estamos numa fase em que sofremos grandes golos, uma bola de ressalto sobra para o Camará, a bola ressalta e é indefensável, mesmo para o Adán tocando na bola, de resto há aquela bola com o Camará isolado e o Adán fez uma grande defesa. Tivemos muitas oportunidades para fazer golo. Controlámos bem o jogo e depois mantivemos um ritmo bom."