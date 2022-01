Paulinho foi o melhor futebolista de dezembro para o Sindicato dos Jogadores

O Sindicato dos Jogadores atribuiu o prémio de melhor jogador de dezembro da Liga Bwin ao avançado do Sporting Paulinho.

Paulinho foi considerado o melhor jogador da Liga Bwin no mês de dezembro, para o Sindicato dos Jogadores. O avançado do Sporting recolheu 16,66% dos votos, ficando à frente dos portistas Luis Díaz (13,39%) e Vitinha (12,60%).

No período em questão, Paulinho marcou quatro golos em três jogos.

O Melhor Jogador do mês da Primeira Liga é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos A Bola, O JOGO e Record no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%).