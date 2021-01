"Paulinho? Essas questões não é a mim que tem de perguntar"

Tiago Tomás, jovem avançado do Sporting, em conferência de antevisão à final da Taça da Liga, frente ao Braga, agendada para as 19h45 de sábado.

Sente mais a necessidade de mostrar o valor tendo Paulinho em campo? Sendo que a frente de ataque é a posição que mais se fala em ser reforçada no Sporting? "A necessidade que sinto é de dar o máximo nos treinos e mostrar ao mister que sou opção para o jogo, essas questões não é a mim que tem de perguntar."

Penáltis: "Não foi muito treinado. Foi treinado, porque pode acontecer e temos de estar preparados para tudo o que o jogo nos pedir. Mas claramente queremos ganhar o jogo nos 90 minutos e desde o primeiro minuto que vamos para cima do adversário."

Leonel pontes disse que era um caso raro no futebol português: "Claramente é bom ouvir isso de pessoas com quem trabalhei, só mostra que estão atentos ao meu trabalho, mas não passa disso. São palavras que gosto de ouvir mas não me vou focar muito nisso."

Só falta marcar na taça da Liga: "Espero que amanhã possa marcar um golo para poder marcar em todas as competições."

Posição mas confortável para jogar no ataque: "Durante toda a minha formação joguei nas três, sempre estive habituado a jogar em qualquer uma das posições da frente, tem muito a ver com o que nos é pedido, com o que o treinador quer para o jogo e com as funções que quer que desempenhemos. Tema ver com o que nos pedem. Se me perguntarem em que posição prefiro jogar... Prefiro jogar. Prefiro que me metam dentro de campo."