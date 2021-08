Paulinho equacionou conciliar o futebol com outra profissão. Conheça a história

Paulinho, avançado do Sporting

Nandinho lembra "desilusão" do agora avançado do Sporting com o futebol.

Quando tinha 23 anos, Paulinho, avançado do Sporting, ponderou sair do Gil Vicente, da II Divisão, para jogar mais, e até arranjar outra ocupação para viver mais confortável.

"Quando assumi a equipa vinha de duas épocas onde jogou pouco, mas conhecia-o do Trofense, sabia que se enquadrava nas características de jogo que pretendia para a equipa. Animicamente, ele estava em baixo, ponderava ir para uma divisão inferior e ir trabalhar em simultâneo. Estava desiludido com o futebol. Conversei com ele, por ter sido jogador sei o que é passar um mau momento", conta a O JOGO Nandinho.