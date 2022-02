Paulinho: "Rúben Amorim consegue provar-nos com vitórias e vídeos..."

Paulinho, avançado do Sporting

Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, em entrevista concedida à Eleven Sports.

Sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões [Sporting defrontará o Manchester City]: "Pensei que nos saiu a equipa mais forte do mundo, ou pelo menos uma das mais fortes. Depois pensei que para sermos melhores temos de enfrentar os melhores. É com essa motivação que vamos jogar."

O que mudou na equipa desde o primeiro jogo europeu? "Apesar do resultado com o Ajax, percebemos onde errámos. O resultado foi pesado, mas foi bom porque nos mostrou onde melhorar. Nós acreditámos que era possível passar a fase de grupos mesmo depois da derrota com o Dortmund.

Enfrentar Rúben Dias: "Não sei como vou ganhar vantagem, verei no jogo. É um jogador incrível, tem evoluído de forma fantástica e vai ser um pilar da nossa seleção nos próximos anos."

Como entram não sendo favoritos? "Somos o Sporting, uma equipa grande. O City é favorito, é candidato ao título na Champions, tem dos melhores jogadores em cada posição, mas vamos lutar, temos de ter uma grande ambição."

Rúben Amorim: "O segredo do nosso sucesso é a equipa. Somos muito unidos. O ambiente é incrível. Quando é para relaxar é divertido, quando entramos em campo é para dar tudo. O míster não nos deixa andar de menos. É muito competitivo, ele motiva-nos para isso e consegue provar-nos com vitórias e vídeos que o segredo é a equipa."