Paulinho é "caça-dragões" do Braga e chega ao primeira clássico "sob-pressão"

O camisola 21 leva quatro jogos consecutivos sem perder contra os dragões (três vitórias seguidas e um empate antes disso), mas vai já em três partidas seguidas sem marcar. E a concorrência aperta

Depois de oito derrotas consecutivas contra o FC Porto, Paulinho tornou-se num caça-dragões e já soma quatro partidas seguidas sem perder, com um empate e três vitórias (e dois golos). No entanto, esse ciclo triunfante com que chega ao desafio contra os dragões foi todo ao serviço do Braga, pelo que este sábado Paulinho fará o seu primeiro clássico com a camisola verde e branca.