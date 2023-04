Paulinho é baixa no Sporting e tem embate com a Juventus em risco

Avançado tem lesão na fáscia plantar do pé, sentiu dores e não está convocado. Tem Europa em risco; Treinador faz avançar Chermiti para o onze, mas lamenta não ter uma outra opção para carregar sobre o Gil caso existisse necessidade. Pote viveu problema semelhante e parou um mês. Inácio está apto.

Paulinho é baixa de última hora e vai falhar o reencontro com o Gil Vicente, clube onde se tornou goleador. O avançado sentiu dores no final do treino de segunda-feira e ontem queixou-se até a andar e não treinou. O incómodo deriva de uma inflamação na fáscia plantar e, pelo que O JOGO pôde saber, o canhoto deverá falhar os próximos encontros do Sporting, nomeadamente o embate com a Juventus, em Turim, no dia 13.

Pedro Gonçalves viveu problema semelhante em 2021 e perdeu um mês de trabalho, falhando seis jogos. "Paulinho está com um problema na fáscia plantar do pé e não sabemos quando estará apto", informou Rúben Amorim, declarando que, por isso mesmo o jogador não está convocado.

Apesar de o Sporting estudar a chegada de mais um avançado, o técnico não alimentou essa necessidade, ainda que lamente não ter alguém para acompanhar Chermiti em caso de necessidade: "Não sei o que vai acontecer no futuro, mas se tivesse outro avançado ia colocar o outro e o Youssef [Chermiti] ia ficar no banco. Se tivesse três jogadores ao mesmo nível, um mal jogava. Temos bons centrais, o Coates pode ir para avançado [risos]. Estava mais confortável se tivesse os dois para este jogo, mas temos de trabalhar outras soluções."

Depois de ter torcido o pé, Gonçalo Inácio está "apto" e Bellerín, ainda fora, mas a voltar: "Está a treinar, pode ser que com o Casa Pia seja opção. Já teve uma lesão problemática naquele joelho. Os exames não mostram nada de grave, mas temos de ir vendo o feedback do jogador."