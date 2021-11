Paulinho: "Se disponibilizarem dados de GPS do treino, vão perceber"

Avançado do Sporting, autor do terceiro golo marcado ao Besiktas (4-0), justificou a série de sete vitórias seguidas com o compromisso diário dos leões. Fase pede... "humildade".

Fase de vitórias: "Sentimo-nos bem. Claro que estamos a ganhar, é o importante. Acima de tudo, deve-se à entrega, dedicação que temos diariamente. Sei que isto é uma frase um bocadinho cliché, mas é a verdade. A forma como trabalhamos diariamente é incrível. Acredito que um dia que sejam disponibilizados os dados de GPS do treino, vão perceber o porquê de chegarmos bem aos jogos, de estar numa boa fase. O passado não nos garante nada no futuro. Temos que continuar com esta dinâmica, com esta humildade. É importante haver humildade no futebol."

Maior finalização: "Tem faltado acertar [mais] na baliza e não acertar tantas vezes no poste [riso]. O apoio tem sido incrível. O apoio deve-se por tudo o que os meus colegas fazem dentro de campo. Eles veem como defendemos o clube, nos dedicamos ao clube em todos os jogos. É nesse sentido que nos apoiam. Quando nós falhámos, sabem que não o fizemos por desleixo ou falta de concentração. Por vezes azar, outras vezes cansaço, porque corremos muito. Posso prometer dedicação total ao clube."