Paulinho e o título: "Enquanto for matematicamente possível..."

Paulinho, no dérbi com o Benfica em Alvalade

Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, após a derrota na receção ao Benfica (0-2), na 30ª jornada da Liga Bwin.

Derrota: "Tivemos o jogo todo em cima, numa transição, numa bola nas costas, fizeram o primeiro golo e agora no fim o segundo golo mas foi um jogo completamente dominado por nós. É claro que o domínio e a posse não ganham jogos, mas fomos claramente a melhor equipa em campo".

Estilo de jogo do Benfica surpreendeu? "Não, estávamos mesmo à espera disso, Benfica com uma linha de cinco, às vezes seis, faz parte. Nós tínhamos de saber desmontar, às vezes conseguimos, temos de pensar agora no próximo jogo e ganhar".

Nada parecia sair bem ao Sporting: "Mesmo nada saindo bem, tivemos mais oportunidades que o Benfica, eles em duas ocasiões fizeram dois golos e pronto, futebol é isto".

Título é impossível? "Enquanto for matematicamente possível vamos lutar para vencer todos os jogos, é duro mas vai ser assim até ao fim. Faltam-nos quatro jogos e um para a Taça, são todos para ganhar.