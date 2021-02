Paulinho direto ao topo: o reforço mais caro de sempre no Sporting e um novo trio

Avançado de 28 anos custou 16 milhões de euros aos cofres leoninos.

A noite de segunda-feira colocou um ponto final no longo processo negocial que culminou com a saída de Paulinho do Braga, com o Sporting como destino.

O avançado de 28 anos, internacional português, assinou até 2025 pelos leões e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, depois de ter custado 16 M€ (acrescidos de IVA) ao clube de Alvalade.

Uma verba que torna Paulinho no reforço mais caro da história do Sporting. Mesmo "descontando" os três milhões que o Braga desembolsou por Cristián Borja, a transferência de Paulinho fixa-se nos 13 milhões, valor que bate os 11,85 M€ que o emblema leonino pagou por Bas Dost, outro ponta de lança, em 2016 ao Wolfsburgo (Alemanha).

O próprio treinador, Rúben Amorim, justificou a insistência na contratação de Paulinho logo após o término do dérbi com o Benfica, que o Sporting venceu por 1-0, na segunda-feira.

"O Paulinho é um avançado diferente do que aquele que tínhamos, porque o Sporar já não está connosco. Nós, tendo este projeto e sabendo que é uma posição onde joga só um, também só com o campeonato, temos o TT [Tiago Tomás] e o Paulinho com características diferentes. Para mim, é o melhor 9 do país. O avançado indicado para a nossa ideia e ele tem um caráter muito grande. Essas coisas valem muito dinheiro. Tem uma ambição muito grande, mas ele sabe que, custe o que custar, se não correr não joga. Ele não precisa de adaptação à nossa ideia, tem o mesmo caráter que a nossa equipa tem. É um jogador à imagem do Sporting e do nosso grupo", afirmou Amorim em conferência de imprensa.

Face à "superação" da etapa de adaptação, é de esperar que Paulinho surja muito em breve no onze do Sporting, formando um novo trio de ataque, onde, habitualmente, deverá ter a companhia de Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Tiago Tomás, que tem sido opção regular, terá de lutar com o ex-Braga pela vaga no eixo ofensivo.