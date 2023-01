Avançado bisou na meia-final da Taça da Liga, mas saiu lesionado

Paulinho deixou o relvado do Municipal de Leiria, depois do Arouca-Sporting, com a zona do braço/ombro direito imobilizado.

O avançado lesionou-se nos minutos finais da Taça da Liga, manteve-se no jogo, mas deitou-se na relva mal árbitro Fábio Veríssimo apitou para o final do jogo. Assistido pela equipa médica do Sporting, Paulinho acabou por voltar aos balneários com o ombro/braço direito imobilizado.