Paulinho continua fora das opções de Amorim e é para gerir sem riscos

Avançado continua arredado dos trabalhos por lesão na fáscia plantar e equipa técnica do Sporting não faz pressão para ter o jogador na reta final do campeonato.

O Sporting voltou esta quinta-feira aos trabalhos e comunicou que St. Juste e Jovane Cabral, por lesão muscular, se mantêm fora dos preparos. Daniel Bragança contraiu uma lesão grave no joelho direito em julho, Paulinho sofre de uma mazela na fáscia plantar e estão ambos também fora do relvado de Alcochete. Para todos estes problemas físicos há cautela e não se vão arriscar utilizações precoces dos jogadores.

O caso de Paulinho é para gerir com pinças. O dianteiro está a cargo do departamento médico e, devido às dores inerentes ao esforço físico numa zona que é sempre muito castigada na modalidade, só com certezas absolutas se poderá perspetivar um regresso do canhoto. A perspetiva, para já, é que Paulinho não jogue as jornadas que restam do campeonato e, ao que O JOGO apurou, não serão tomados riscos nenhuns, justamente porque o Sporting já caiu da Europa e se encontra a sete pontos do Braga e da terceira posição. A meta de lutar pelas eliminatórias da Liga dos Campeões está complicada, com 15 pontos em disputa na Liga, e a prioridade para Rúben Amorim é que Paulinho recupere totalmente e não entre em campo sem estar totalmente reabilitado.