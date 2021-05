Paulinho: "Como tem sido hábito tivemos muitas oportunidades"

Declarações de Paulinho, autor de um dos golos da vitória do Sporting (2-0) em casa do Rio Ave, na 31ª jornada da Liga NOS

Análise: "Um jogo muito difícil contra uma grande equipa. Apesar da classificação do Rio Ave eles têm jogadores com muita qualidade. É um clube com muitos anos na I Liga, bem estruturado, tem um treinador com uma boa ideia de jogo. Sabíamos que ia ser difícil, mas demos uma boa resposta dentro do campo, mostrámos a equipa que somos e estamos todos de parabéns.

Futebol positivo: "Como tem sido hábito fizemos muitas oportunidades, nem sempre temos conseguido marcar, umas vezes por azar outras por falta de definição no último momento. Podíamos ter marcado mais, mas tivemos o jogo controlado, tivemos maturidade em campo, sempre concentrados, uma atitude incrível. Acabou por ser esse um dos segredos da vitória."

Relação com o golo difícil. Foi à bomba: "É normal, nós avançados queremos sempre fazer golos, mas desde que cheguei disse sempre que o importante é o Sporting. Eu estou cá para ajudar. É lógico que quero marcar sempre, em todas as oportunidades. Houve jogos em que não as tive, outros tive e infelizmente não marquei, mas estou cá para ajudar o clube e o Sporting vai estar sempre à frente de qualquer objetivo pessoal.

Adeptos: "Agradeço o apoio que temos recebido nestas últimas semanas, todos os dias, na viagem desde Lisboa até cá acima tivemos um apoio incrível. É contagiante para nós, que levamos isso para dentro do campo, portanto, muito obrigado. Mas agora pensamos é no próximo jogo, com o Boavista. É isso que nos interessa e vamos trabalhar nesse sentido."