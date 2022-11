Paulinho comenta palavras de Ronaldo e atira sobre Sporting: "Os que estão têm de fazer pela vida"

Avançado do Sporting participou numa sessão de autógrafos, juntamente com Rochinha, falando aos jornalistas, depois

Fato-macaco ou fato de gala? "Vamos vestir o fato-macaco. Quando o usamos, também usamos o de gala, mas temos de usar o de macaco, porque temos de trabalhar e correr muito."

Paragem diferente: "É a primeira vez. Temos de encarar os jogos de Taça da Liga como os jogos de campeonato. É estranho. Não temos os colegas todos e temos um Mundial, mas é o que é."

Paragem benéfica? "Pode ser boa, porque também temos tempo para treinar, mas estávamos numa fase crescente, também."

O que tem faltado: "É a bola a entrar, é o que tem faltado. Vamos trabalhar."

Plantel do Sporting: "Não controlamos o plantel. Os que estão têm de fazer pela vida e dar o melhor. O resto ultrapassa-nos."

Equipa acima do jogador: "Não estou interessado no aspeto individual. Somos melhores quando a equipa está bem. Acima de tudo, é o Sporting estar bem."

Seleção: "Gostávamos de estar no Mundial. Agora, deixar tudo de resto de lado e apoiar a Seleção."

Portugal favorito? "Favoritismo é relativo. Nunca tivemos tantos jogadores em tantas boas equipas europeias. Acho que nos fazem sonhar."

Cristiano Ronaldo: "Não vi o que Cristiano Ronaldo disse. Acredito que quer o melhor para a Seleção."

Carinho dos adeptos: "Sinto-me acarinhado no Sporting. No estádio, mesmo com golos anulados, os adeptos apoiaram-me."

Prenda em época de Natal: "Prenda? O próximo jogo e sermos campeões do Mundo."