Paulinho comenta chegada de Edwards e Slimani: "O míster que decida..."

Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, em entrevista concedida à Eleven Sports.

Formação a ter sucesso? "A formação prepara os jovens, o míster simplifica o que quer deles. Depois, temos uma ideia de jogo muito concreta e não há pressão extra por serem jovens e são tratados da mesma forma do que os mais velhos. Não importa a idade. O teu passado e o teu historial não conta. Todos sabem que se trabalharem vão ter oportunidade."

Quem impressiona mais nos jovens? "Já o ano passado estavam muitos. Não tinha noção da qualidade do Inácio, do Matheus Nunes, do Nuno Mendes e do Tiago Tomás (TT). O TT vai ser um grande jogador. Tens o Nazinho, o Esteves, o Dário Essugo. É positivo não haver pressão extra. Não me sinto na obrigação de liderar os jovens. Não tem a ver com a técnica, mas posso ajudar na postura de treino, a nível tático. Dou muito valor à minha carreira. Digo-lhes para aproveitar. Tive muitos colegas que tiveram tudo e ficaram sem nada. Quando temos água quente para tomar banho, podemos dar valor. Ainda bem que se aposta na formação, mas é importante colocar-lhes os pés no chão."

Expectativa de ser campeão nacional? "Olhamos sempre para o próximo jogo. É a nossa forma de estar. Vai ser uma luta a três até final."

Slimani: "Ele e [Marcus] Edwards são boas contratações. São dois jogadores diferentes do que tínhamos. Não será a primeira vez jogar com outro avançado. Seria bom. O míster que decida. Vai ser bom para ambos, penso. Quando temos uma concorrência interna faz-nos ser melhores. Isso é bom."

Pote: "É dos melhores jogadores a finalizar com quem já jogou. Lê muito bem o jogo. É muito divertido fora de campo."

João Palhinha: "Conheci-o no Braga. Teve uma evolução incrível, dá sempre tudo, trabalha muito. Evoluiu tanto como jogador como pessoa."