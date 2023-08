Paulinho atingiu os 100 jogos pelo Sporting e a camisola teve destino especial

Avançado leonino não esqueceu o Santa Maria, onde começou como jogador.

Paulinho viveu uma noite especial em Rio Maior, onde na noite de ontem, sexta-feira, marcou os dois golos do Sporting no triunfo (2-1) frente ao Casa Pia, jogo da segunda ronda do campeonato. Isto no jogo 100 com a camisola dos leões.

O avançado de 30 anos não esqueceu o clube onde iniciou o percurso como futebolista e ofereceu-lhe a camisola comemorativa do centenário de jogos.

Paulinho, recorde-se, passou ainda por Trofense, Gil Vicente e Braga, antes de chegar ao Sporting no decorrer da época 2020/21.