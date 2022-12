Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, após a vitória por 6-0 sobre o Farense, na Taça da Liga.

Goleada: "Vitória vale três pontos, mas é bom termos estes números. Amanhã é outro dia, para prepararmos outro jogo."

Os jovens do plantel: "Temos muitos jovens a treinar connosco, não temos os que costumam estar no meio-campo. Temos trabalhado rotinas, sempre com muita exigência. Temos consciência de que temos de fazer melhor. É preciso dar continuidade a isto."