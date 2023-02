Paulinho apontou à importância do Sporting-FC Porto, tribunal diz que faltou tempo para a defesa

No acordo, a que O JOGO teve acesso, são reveladas as razões apresentadas por Paulinho com vista à impugnação do castigo de dois jogos

Paulinho é opção para Rúben Amorim tendo em vista o clássico com o FC Porto, agendado para as 18h00 de domingo e referente à ronda 20 do campeonato. O Tribunal Centro Administrativo Sul (TCAS) deferiu a providência cautelar apresentada pelo clube leonino, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não ter formado um colégio arbitral em tempo útil.

