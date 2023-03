Paulinho aponta: "Sofremos o 2-2 de uma forma ingrata, estranha"

Paulinho, avançado do Sporting

Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, após o 2-2 frente ao Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O jogo: "Sentimos que podíamos ter saído com mais. O Arsenal joga muito bem, é difícil contrariar a posse de bola deles, mas sentimos que se ganhássemos não seria injusto."

Golo marcado e oportunidade falhada: "São duas oportunidades que tive. Uma entrou, a outra não. É muito difícil jogar contra nós aqui quando estamos unidos. Sentimos como ficam os adversários, sentimos o empurrão dos adeptos. Sofremos o 2-2 de uma forma ingrata, estranha. Podíamos ter feito o 3-1."

Confiança: "Sinto-me confiante. Jogar bem, marcar e ganhar dá-nos confiança. Não ganhámos, mas fizemos um bom jogo."

Morita e Coates falham segunda mão: " Não muda nada. Entram dois para ajudar."

Chermiti: "Temos de ter a capacidade de aprender com todos. Temos de estar a ver, aprendemos com os mais velhos, com os mais novos, é preciso ser inteligente."