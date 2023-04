Paulinho ainda sente dores e está fora dos trabalhos do Sporting

Avançado é baixa para Turim, assim como Ugarte, que está castigado

O Sporting cumpriu esta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, o último treino antes do confronto em Turim, com a Juventus, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Paulinho está de fora dos trabalhos que tiveram início pelas 10h40 e não deve defrontar os bianconeri esta quinta-feira à noite (20h00). O avançado sente dores provocadas por uma fascite plantar, pelo que não pode competir. Chermiti é o favorito a ocupar a posição nove neste encontro europeu.

Ugarte também não pode jogar, devido a castigo, mas trabalha com os companheiros. Depois da sessão, porém, o uruguaio não viaja com o grupo rumo a Itália. De volta à competição estará por certo diante do Arouca, partida a ter lugar no próximo domingo, pelas 20h30. Com a Juventus prevê-se, assim, que Morita e Pedro Gonçalves formem a dupla no corredor central do meio-campo.

Jovane Cabral e Daniel Bragança são os outros lesionados do plantel.