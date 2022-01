Paulinho, a Taça da Liga e a origem do nome: "Era o mais baixo..."

Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, à Liga Portugal, em antevisão ao jogo frente ao Santa Clara, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Último jogo na Taça da Liga foi pelo Braga: "Estar deste lado é estar numa equipa grande, que é campeã em título desta prova e que tem de lutar para vencer. Será um jogo difícil, contra uma equipa que nos venceu recentemente. Somos o Sporting, temos de ter a ambição de vencer a competição. Há uma meia-final pelo caminho, mas tem de ser pensada como final."

Formato: "Com a final four, os clubes respeitam mais a competição. Cria-se uma envolvência na cidade, torna a prova mais bonita e mais importante para o futebol português."

Santa Maria há dez anos? "Costumo comentar com os meus amigos que nunca foi um sacrifício faltar a festas por ter jogos e ter de treinar. Nunca tive na minha mente que não ia conseguir. Não pensava que era complicado ser campeão ou chegar à seleção. Mas ser campeão nacional no Sporting 19 anos depois tem muito valor. Vamos dar mais valor nos próximos anos."

Como ficou o nome Paulinho? "Até aos iniciados era o mais baixo da minha equipa. Vivia perto do campo do Santa Maria e ia jantar depois do meu treino. Depois voltava ao campo para ver os treinos de juniores e seniores e eles começaram a tratar-me por Paulinho. Ficou."