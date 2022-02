Paulinho: "A partir da expulsão o jogo muda completamente, mas foi o que foi"

Declarações do avançado do Sporting, à Sport TV, após o empate com o FC Porto, 1-1, no Estádio do Dragão.

Expulsão de Coates: "A partir da expulsão o jogo muda completamente. Cabia-nos tentar segurar o 2-1 e marcar o terceiro numa transição ou bola parada. Mas foi o que foi."

Entrada forte do FC Porto: "O FC Porto entra sempre muito forte em casa, sabíamos que entra sempre com uma avalanche muito grande. Estávamos preparados para isso, a equipa estava concentrada psicologicamente. É normal, mas acho que conseguimos entrar concentrados e aguentar essa entrada."

Empate: "O Sporting quando ão ganha é sempre mau resultado."

Confusão no final: "Temos de melhorar todos."