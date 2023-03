Paulinho à frente de Chermiti: sintonia com os colegas no ataque é decisiva

Internacional português vai manter-se o número um para Rúben Amorim. Ligação com os colegas é trunfo decisivo. A rotação nos avançados é para manter durante os jogos e Chermiti já foi titular para descansar o canhoto para a Liga Europa mas o camisola 20 reúne características muito apreciadas pelo treinador.

Paulinho vai continuar a ser a principal aposta de Rúben Amorim. Apesar do aparecimento de Chermiti na formação leonina, o canhoto será mais vezes o titular até final da época, salvo algum impedimento.

Sabe O JOGO que o internacional português - dois golos em três jogos pela equipa Quinas - é o preferido, não só pela experiência, mas também pela qualidade que apresenta na combinação com os colegas e na ligação do jogo ofensivo. Aliás, o técnico defendeu sempre que o camisola 20 vale muito mais do que os golos que marca. Paulinho é visto como a solução mais indicada em partidas mais fechadas, logo na maioria dos encontros do campeonato, sabendo-se que o Sporting costuma enfrentar defesas fechadas e recuadas no terreno. Também valorizada é a capacidade de Paulinho para exercer pressão, ajudando os leões a forçarem erros nos rivais.