"Passar à final four? Temos que ganhar ao Portimonense e depois logo se vê"

Silas fez a antevisão ao duelo da Taça da Liga com o Portimonense, marcado para as 17h00 de domingo. Em declarações à Sporting TV, o treinador explicou que não vale a pena penar no outro jogo do grupo [o Sporting depende do resultado do Rio Ave-Gil Vicente].

Contas da passagem à final four: "A nós só nos interessa ganhar. Neste momento, o Portimonense é o líder e o empate até pode dar para eles, tendo em conta o resultado do Rio Ave. Vamos apresentar uma equipa na máxima força e vamos lá para ganhar, porque não há outro resultado que nos interesse. O Portimonense joga sempre ao ataque, tem um futebol muito positivo e será um jogo aberto, com as duas equipas a procurarem o golo. Vai ser um bom jogo de futebol e só nos interessa a vitória. Não faz sentido pensarmos no outro jogo [Rio Ave-Gil Vicente]. Só temos que ganhar ao Portimonense e depois logo se vê."

Análise ao adversário: "Em geral, o Portimonense é uma equipa que gosta de sair a jogar desde trás e que é muito forte a nível técnico. Desde que subiram à I Liga que têm jogadores talentosos. Coletivamente e taticamente também são fortes. A nível de resultados não estão tão bem, mas são uma boa equipa. No entanto temos tudo para criar dificuldades ao Portimonense."

Onze a apresentar no Algarve: "Temos condicionantes porque há um certo número de jogadores formados localmente que têm de jogar, por isso não vamos poder apresentar o último onze. Será feita uma ou outra alteração, mas considero que vamos estar fortes à mesma."

Responsabilidade de passar?: A responsabilidade é sempre ganhar. Chegámos quando a competição já ia a um terço e só tivemos um jogo, que ganhámos. Agora queremos somar uma nova vitória. Acredito que o Gil possa fazer um bom resultado e já mostrou que pode fazê-lo."