"Passar a fase de grupos da Champions não é normal no Sporting..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à Eleven, após a vitória na receção ao Dortmund, esta quarta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O que mudou desde o Ajax (derrota 5-1): "Volto a dizer, o jogo do Ajax foi um jogo especial. Foi o primeiro e começámos logo a perder. É uma grande equipa que ainda só tem vitórias na Champions e nós não éramos aquela equipa que perdeu por 5-1. Somos uma equipa muito humilde, que trabalha muito e que se adapta bem aos jogos e foi isso que fizemos esta noite. Essa é mais a nossa imagem. Estamos felizes pelo apuramento, mas é apenas um primeiro passo".

Palavra aos atletas: "É de agradecimento para eles, sabendo que amanhã há treino para preparar-nos ao jogo com o Tondela (Liga Bwin). Mais uma vez, repito, é um pequeno passo: passar a fase de grupos não é normal no Sporting, mas tem que ser e para isso ainda falta muito para ser um hábito."

Até onde vai o Sporting: "É jogo a jogo. Temos que levar isso como é, pensando agora no Tondela, que é um adversário num campeonato importante e que garante a presença na Liga dos Campeões do ano que vem."