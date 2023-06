Particular antes de ir para Lagos: detalhes sobre a pré-época do Sporting

Pré-época do Sporting volta a passar pelo Algarve

Sporting volta ao Algarve para a pré-época, mas fechará a primeira semana com um amigável.

O Sporting vai regressar no dia 2 de julho aos trabalhos. O primeiro dia ficará marcado pelos exames médicos, sendo que no dia seguinte Rúben Amorim acolherá os principais ativos para o preparo que dá o pontapé de saída na pré-temporada.

Ao que O JOGO apurou, o Sporting irá realizar pelo menos sete jogos de carácter particular até ao primeiro embate oficial e o jogo de treino inaugural vai mesmo acontecer em Alcochete, no final da primeira semana de trabalhos. Só depois o leão rumará a Lagos, onde pelo quarto consecutivo vai afinar a preparação. Essa deslocação deverá acontecer a 16 ou 17 de julho e durará dez dias. No Algarve, o Sporting disputará vários particulares e o desejo é encontrar pelo menos dois adversários internacionais, de modo a Amorim aferir a condição da equipa a meio da pré-época.

Tal como O JOGO noticiou em abril, estão duas vagas reservadas para a formação. O central João Muniz e o extremo Afonso Moreira devem ir até Lagos e vão poder mostrar o que valem. A perspetiva é que depois trabalhem entre a equipa B e equipa A. Essugo e Chermiti não vão ao Europeu de sub-19 por indicação de Amorim, porque já fazem parte do plantel principal.