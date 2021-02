Paredes do Núcleo Sporting Solar do Norte foram vandalizadas

FC Porto e Sporting medem forças a partir das 20h30 deste sábado.

As paredes do Núcleo Sporting Solar do Norte, no Porto, foram vandalizadas na contagem decrescente para o clássico, que tem início às 20h30 deste sábado.

"Depois de todo o trabalho e dedicação e depois de orgulhosamente vos termos comunicado a nova cara do Núcleo Sporting Solar do Norte, o dia amanheceu assim. Ao contrário do que possam pensar, isto não nos fará esmorecer e muito menos capitular. A nossa força é brutal, como gostamos de cantar, e somos tão orgulhosamente Sporting como amamos a nossa Mui Nobre, Leal e Invicta cidade", surge escrito no Facebook do Solar do Norte.