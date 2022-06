Pareceres da FPF sobre o número de títulos geram discórdia no Sporting: "injustiça" e "aberração"

José Quintela, vogal nos tempos de Bruno de Carvalho, recorda como a reivindicação se iniciou. Soares Franco foge à norma e afirma que a discussão dos títulos nacionais "não faz sentido". No cenário mais otimista, o Sporting terá mais dois títulos de campeão, que se referem aos Campeonatos de Portugal de 1923 e 1934. FPF faz uma assembleia-geral no dia 29.

A Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai decidir, a 29 de junho, como irá reescrever a história dos títulos nacionais de futebol.

O certo, para já, é que a proposta do Sporting de amealhar mais quatro títulos de campeão foi rejeitada, como se pode perceber no quadro que O JOGO hoje retifica: no parecer 1, elaborado por três investigadores da Universidade do Porto e um da Universidade de Lisboa, os leões seriam campeões mais duas vezes, devido a dois dos Campeonatos de Portugal conquistados (22/23 e 33/34).