Paragem devido ao coronavírus faz aumentar o dilema de Mathieu

Central admitia encerrar carreira no final da época, mas o atual cenário pode levá-lo a repensar opções.

Tal como O JOGO oportunamente noticiou, Mathieu tem em cima da mesa a possibilidade de encerrar a sua carreira no final da presente temporada, mas as dúvidas que pairam sobre a realização de jogos de futebol até ao fim da presente temporada - devido à pandemia de Covid-19 - têm servido para aumentar o dilema do central francês.

Atualmente com 36 anos, o camisola 22 do Sporting tem sofrido com problemas físicos que o têm impedido de marcar uma presença regular no onze inicial e, só esta temporada, teve três lesões que o obrigaram a desfalcar os leões nos jogos com Tondela, Belenenses, Braga, Rio Ave, Boavista e Famalicão, bem como na dupla eliminatória frente aos turcos do Basaksehir, dos 16 avos de final da Liga Europa. As constantes paragens, que se acentuaram nos últimos jogos disputados pelos leões, inclinavam Mathieu para um adeus que permitiria ao clube avançar para uma renovação do eixo defensivo, mas o atual cenário serviu para este repensar o futuro.

Com o futebol em pausa devido à pandemia, o francês tem tempo para se recuperar dos problemas físicos que o obrigaram a ser substituído ao intervalo do jogo com o Aves sem ter de ver, de fora, os seus colegas em ação. Contudo, e acima de tudo, a pausa serve para Mathieu ganhar fôlego com o intuito de evitar um fim de carreira precoce e sem voltar a pisar os relvados com o leão ao peito, isto caso não se possam disputar mais desafios de futebol na presente temporada. Esse cenário não seria, certamente, ideal para um jogador que conquistou o coração dos adeptos do Sporting e que desejava despedir-se com pompa e circunstância do clube que o acolheu nas últimas três temporadas.