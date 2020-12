"Para 2021: que deixe de existir o medo de apitar os dois habituais favorecidos"

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, lançou alfinetada nas redes sociais.

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, recorreu esta quinta-feira, último dia do ano, às redes sociais, para deixar expressos dois desejos para 2021, com uma alfinetada à mistura com os rivais como destinatários.

"Desejos para 2021: que se encontre a vacina para o mecanismo instalado há muito tempo no futebol e deixe de existir o medo de apitar os dois habituais favorecidos de acordo com as leis do jogo. Isto sim, seria um novo normal no futebol português. Bom ano a todos os sportinguistas", escreveu Miguel Braga no Twitter.