PAOK ainda não pagou Misic ao Sporting: confira os pormenores

Gregos do PAOK chegaram a anunciar a mudança em definitivo do médio croata, mas o acordo apenas está selado com o atleta já que a SAD aguarda pelo exercício da opção de compra.

Josip Misic já foi "anunciado" como reforço a título definitivo pelos gregos do PAOK no último mês de janeiro, no entanto, sabe O JOGO, que a Alvalade ainda não chegou qualquer notificação de que a cláusula de opção de compra no valor de dois milhões de euros seria ativada. É certo que chegou aos dirigentes leoninos essa manifestação de vontade, contudo tal não foi consumado formalmente até ao momento.

A verdade é que os dirigentes do emblema helénico, que é comandado pelo técnico português Abel Ferreira, enfrentaram dificuldades para acertar o vencimento do médio internacional croata, isto procurando segurar um dos principais ativos desportivos que evolui no plantel. É que Misic inicialmente recusou firmar um contrato que contemplasse um ordenado semelhante ao que aufere desde que ingressou no Sporting, em janeiro de 2018, concretamente cerca de 500 mil euros livres de impostos por temporada. Daí que os dirigentes do clube liderado por Ivan Savvidis tenham partido para uma negociação em alta do vencimento do atleta, chegando a uma plataforma de entendimento próxima do dobro dos honorários que possui com os leões, ou seja, um milhão de euros livres de impostos por época. Tal levou a que o novo acordo com Misic, para vigorar até 2023, fosse anunciado nas redes sociais com uma fotografia do médio com o líder do PAOK, mesmo que o entendimento não pudesse ser dado como concluído.

Presidente Ivan Savvidis teve de dobrar o salário do atleta para que este aceitasse rubricar um vínculo válido por três temporadas

Misic, esse, tem vindo a notabilizar-se sob o comando técnico de Abel Ferreira, contando com 31 jogos, nos quais apontou seis golos e ofereceu, assistindo, para mais 11, isto tudo em 2567 minutos, disputados em quatro competições distintas, englobando as pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões e os duelos referentes à Liga Europa, em que o PAOK ficou aquém do esperado, nas pré-eliminatórias.

