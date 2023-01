Panathinaikos não quer o regresso de Sotiris e solução é passar pela equipa B

Médio só poderia sair para o Panathinaikos e solução é ficar e ganhar rotinas também na Liga 3.

Sotiris Alexandropoulos, jogador contratado esta temporada por 4 M€, continua sem convencer Rúben Amorim e a possibilidade de empréstimo agradava, porém o Panathinaikos, sabe O JOGO, não pretende receber novamente o centrocampista.

Os gregos, apesar de apreciadores do atleta, entendem que devem potenciar os jogadores que estão sob a sua égide contratual. E essa era a única hipótese de sair do Sporting, pois Alexandropoulos já jogou por dois clubes.

Com o regresso iminente de Daniel Bragança a posição 8 fica preenchida e com a entrada de Tanlongo também a posição 6 está salvaguardada. Fecha-se o espaço competitivo para o grego, que deverá, a espaços, baixar à equipa B, na Liga 3, para ganhar minutos e rotinas na posição de acordo com as ideias de Rúben Amorim.

O internacional grego soma 14 partidas, depois da sua melhor época em 2021/22 no Panathinaikos, com 35 jogos e dois golos, mas ouviu alguns raspanetes do treinador por erros de posicionamento e no passe. Mateus Fernandes e Dário Essugo tiraram-lhe espaço como alternativas a Morita e Ugarte.