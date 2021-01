Viu amarelo na primeira falta que cometeu

Palhinha viu um amarelo ao minuto 79 do Boavista-Sporting, três minutos depois de ter sido lançado por Rúben Amorim no jogo do Bessa.

Em risco de poder ficar de fora do dérbi com o Benfica, na próxima jornada, o médio ficou de fora do onze titular, mas viu um amarelo na primeira falta que cometeu, ficando assim de fora do jogo entre leões e águias.