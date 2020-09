Palhinha terá novo contrato no Sporting: SAD vai rever em alta ordenado do médio

Jogador tinha à sua espera na Rússia salário de 1,5 M€/época. Possibilidade de aumentar vínculo foi discutida em Alvalade.

Reintegrado na equipa principal do Sporting há pouco mais de uma semana, João Palhinha tem já lugar cativo no plantel de Rúben Amorim, mas... as novidades não devem ficar por aqui. Ao que O JOGO apurou, o médio-defensivo, de 25 anos, poderá renovar contrato com os verdes e brancos, a quem está ligado até 2023.

Gorada a possibilidade de ir para a Rússia, neste caso para o CSKA Moscovo, o futebolista deverá ser recompensado pela administração liderada por Frederico Varandas, que desenha já uma melhoria do seu vínculo, que neste momento pressupõe um ordenado líquido, por ano, a rondar os 450 mil euros. Sendo uma verba intermédia, tendo em conta a realidade que se vive em Alvalade, a ideia é melhorar as condições do ordenado, até porque os moscovitas tinham à espera de Palhinha qualquer coisa como 1,5 milhões de euros livres de impostos, mais do triplo em relação ao que o centrocampista aufere atualmente.

A acrescentar a isto, mais um ano de contrato, devendo a cláusula de rescisão manter-se nos 60 M€. Todas estas questões foram, por um lado acertadas (permanência), por outro debatidas (prorrogação) numa reunião que Sporting, jogador e representantes estiveram em Alvalade nesta semana.