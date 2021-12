Palhinha: suplente em Barcelos e titular na Taça de Portugal

Recuperado de lesão, médio precisa de minutos e Ugarte de descanso. Deve voltar ao onze com o Casa Pia

A manta é curta e a gestão física de Rúben Amorim tem permitido a habituais suplentes e titulares aproximarem-se em termos de minutos de jogo, de forma a ter um plantel preparado para qualquer situação. Na quarta-feira, o Sporting visita o Casa Pia, na Taça de Portugal, e João Palhinha é um dos jogadores que vai entrar na rotação, mas não a ser poupado como habitualmente e sim a jogar de início para recuperar o ritmo que perdeu ao ficar quatro partidas de fora por lesão (Benfica, Ajax, Boavista e Penafiel).

Tal como sucedeu antes com Pote, o camisola 6 recupera a titularidade num jogo em que Amorim precisa de rodar a equipa. Virgínia, Tabata, Nazinho, Bragança e Nuno Santos podem entrar no onze

É nas taças que Amorim mais roda a equipa para testar as segundas linhas e dar-lhes ritmo, mas também é ocasião para alguns pesos pesados recuperarem andamento, como já aconteceu no passado com Pedro Gonçalves contra Os Belenenses. A baixa de Palhinha exigiu muito a Ugarte, que assim precisa também de descanso. Contra o Gil Vicente, com um amarelo para o uruguaio, o técnico já promoveu a troca entre as duas unidades, permitindo a Palhinha começar a somar minutos.

Mas, como é habitual, com o Casa Pia as mudanças não se ficam por aí. Tabata, que cumpriu um jogo de suspensão contra o Gil, mais João Virgínia, Nazinho, Bragança e Nuno Santos também devem entrar no onze. No centro da defesa é que as coisas se complicam, dada a indisponibilidade de Esgaio, Porro, Vinagre e Feddal e, agora, de Neto. A rotação é necessária no eixo, mas Coates, Inácio e Matheus Reis ficaram apenas com jovens da B ou dos sub-23 como alternativa.

=