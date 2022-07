Palhinha rompe em lágrimas durante entrevista aos leões

Médio rende 20 milhões ao Sporting, com a possibilidade de mais dois em bónus

Foi um João Palhinha extremamente emocionado aquele que, durante uma entrevista aos canais do Sporting, teve que interromper momentaneamente as declarações para estancar as lágrimas.

"Quero agradecer a todos", afirmava o médio contratado pelo Fulham, quando teve que virar a face para baixo e parar de falar durante alguns momentos.

Palhinha foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Fulham, mediante o pagamento aos verdes e brancos de 20 milhões de euros, com mais dois milhões a poderem ser atingidos por bónus.

A entrevista integral de Palhinha será transmitida esta noite na Sporting TV.