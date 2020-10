Palhinha renova pelo Sporting: "Seria com um sabor amargo..."

João Palhinha renovou contrato com o Sporting, ficando agora ligado ao clube verde e branco até 2025, como O JOGO adiantou oportunamente.

Sobre a renovação: "Muito feliz, muito contente, mais uma renovação por um dos clubes que me formou e teve sempre um papel muito importante no meu crescimento. Estou muito motivado para o que aí vem"

O regresso: ""Volto um jogador diferente, quero deixar uma imagem diferente do passado, quero mostrar a toda a gente o que realmente valho. As pessoas no Sporting acreditam no meu valor."

A eventual saída: "Se tivesse saído, fazia-o de forma que não era condizente com o que fiz neste clube ao nível, principalmente, da formação e na equipa. Sair da equipa A com o sentimento de não ter demonstrado o meu valor e potencial, seria com um sabor amargo. Encaro esta nova oportunidade com o máximo de motivação para ajudar o clube e atingir os seus objetivos."



.