Mensagem do médio do Sporting na sequência dos confrontos em Guimarães.

João Palhinha, suplente utilizado no jogo com o V. Guimarães, deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar os confrontos nas bancadas e consequente carga policial que interromperam a partida na segunda parte.

"Muito feliz pela vitória. Talvez fosse mais um a ignorar, mas hoje sendo dia do pai senti que devia de dizer apenas algumas palavras a alguns deles que estiveram presentes hoje no estádio, deviam de olhar para os vossos filhos quando chegassem a casa e refletirem qual é o exemplo que lhes querem passar. Tristeza ver estádios com ambientes incríveis e com tanto potencial no nosso país e depararmo-nos com situações como as de hoje. Vergonhoso ver miúdos de 14 , 15 , 16 anos agirem de forma semelhante aos seus 'ídolos'. Reflitam e pensem duas vezes antes de levarem os vossos filhos ao estádio se é para terem certo tipo de atitudes.

Ainda não sou pai mas não tenho dúvidas nenhumas de que a educação e a formação que deixamos aos nossos filhos é o maior legado que eles levaram para a vida", escreveu o internacional português no Instagram.

Cadeiras, isqueiros, rolhas e toda uma panóplia de objetos que choveram no relvado do Estádio D. Afonso Henriques durante um jogo tão emocionante entre as duas equipas como nas bancadas. A intensidade com que os adeptos vitorianos vivenciaram os momentos críticos culminou na interrupção do encontro, pelo árbitro Fábio Veríssimo, aos 76 minutos. Nessa altura, voavam ferozmente cadeiras que provavelmente eram dirigidas aos sportinguistas, mas acabaram por ir contra os elementos do corpo de intervenção da polícia. O jogo parou. Tochas e tudo o que fosse possível arremessar ocuparam o espaço e a atenção de toda a gente. O árbitro consultou os delegados da Liga e jogadores do V. Guimarães aproximaram-se da bancada onde decorria a agitação, com gestos de apelo à calma. Demorou a voltar a normalidade. Quase sete minutos depois, Fábio Veríssimo decidiu retomar o encontro para dar ordem à substituição de Estupiñán por Bruno Duarte.

O vice-presidente da equipa da casa, Nuno Leite, veio a público no final do encontro para dar a sua versão sobre a origem do sucedido e a anunciar que a Direção do V. Guimarães vai pedir "uma reunião com o comando da polícia". "O que a Direção do Vitória quer é o regresso da paixão do inferno branco, que era o que se estava a passar ao longo do jogo. De acordo com o que tivemos conhecimento foi que da parte dos adeptos do Sporting houve a destruição de uma rede de segurança que deu origem àquela situação. Inexplicavelmente, mais uma vez, a carga policial incide só sobre os nossos adeptos. Quem não se sente não é filho de boa gente. E tiveram a atitude que tiveram. Os adeptos são a imagem deste clube, paixão e alma, não é isto que a gente deseja para o futebol. Vamos fazer um levantamento do que se passou e vamos pedir uma reunião ao comando da PSP, que é o nosso dever defender intransigentemente os nossos adeptos", disse Nuno Leite na sua curta declaração aos jornalistas.

O golo de Paulinho, na reviravolta do marcador, exacerbou os ânimos, o que propiciou confrontos entre adeptos que se encontravam muito próximos. A PSP correu para o local prontamente para mitigar a situação e foi então que cadeiras e outros objetos voaram em direção do corpo de intervenção. Não foi fácil aplacar a fúria, tanto que Fábio Veríssimo sentiu a necessidade para solicitar ao "speaker" que emitisse mensagens no sentido de acalmar o ambiente.

Estes incidentes foram o culminar de outros que foram ocorrendo esporadicamente ao longo do jogo, embora com menor proporção. A irritação nas bancadas começou quando o árbitro assinalou o penálti que Sarabia converteria (1-1). Os adeptos situados atrás da baliza de Bruno Varela atiraram uma série de objetos e uma cadeira saltou da bancada poente, sendo entregue aos delegados da Liga. Já aí a polícia teve de se posicionar rapidamente para dar resposta no sentido de repor a ordem.