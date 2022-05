Palhinha quer Inglaterra: "É um pouco o que acontece com o Darwin..."

Médio do Sporting terá transmitido a preferência pela Premier League. Jornalista do "Daily Star" apresenta a influência de Jorge Mendes no processo. Wolves estão na corrida e podem acelerar propostas de outros adversários.

O dossiê Palhinha ainda está longe de ver o desfecho, mas o médio do Sporting continua a ser falado em Inglaterra. Noticiou o "Express and Star" que o camisola 6 é o eleito pelo Wolverhampton para substituir Rúben Neves, que é associado a grandes ingleses, como o Manchester United.

Tal como O JOGO noticiou, os Wolves de Bruno Lage estudam uma proposta oficial e esse cenário, escreve o períodico que mais acompanha os lobos, deverá fazer com que outros interessados, como Leicester e Everton se possam mexer pelo jogador.

A reforçar a indicação, o "Daily Star", pela voz do jornalista Jacque Talbot, expressou no sábado que o United não é hipótese, mas que a preferência do médio é jogar em Inglaterra: "Foi mais uma coisa de agentes esse interesse do United. Acho que o Palhinha pode ir para o Wolverhampton, sim. Sem dúvida. A 100% o negócio pode acontecer. É um pouco o que acontece com o Darwin, do Benfica, que o agente o pretende colocar em Inglaterra".

Palhinha desfez a ligação com o representante Pedro Traquino, entregando à sua família os trabalhos de mercado. Ainda assim, Jorge Mendes estará a interceder pelo médio.