Palhinha participa em jogo nas férias e brinca: "Reforço do Fushifaru Maldives Club"

Médio do Sporting está a passar férias nas Maldivas e aproveitou para fazer um jogo de futebol a feijões.

A passar uns dias de férias nas Maldivas, João Palhinha realizou um jogo de futebol no hotel onde está hospedado e partilhou uma fotografia do momento. Nas redes socais, o médio do Sporting mostrou-se bem-humorado.

"Fabrizio Romano [jornalista especializado no mercado de transferências] acaba de confirmar o reforço do Fushifaru Maldives Club", escreveu o internacional português nas stories do Instagram.

Fulham e Wolverhampton estão na corrida pela contratação de Palhinha, recorde-se.