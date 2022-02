Palhinha observado oito vezes pelo Manchester United

Manchester United tem observado o médio do Sporting.

No seguimento da informação publicada em exclusivo por O JOGO na última quarta-feira acerca do interesse do Manchester United em João Palhinha, para reforçar a zona medular da equipa e render o veterano Matic, em declínio e com quebra na produção e na utilização, o jornal inglês "The Mirror" deu conta de que os diabos vermelhos já observaram "pelo menos oito vezes" o médio do Sporting.

A publicação acrescentou que o United observa também com atenção Cody Gakpo, atacante do PSV Eindhoven, e reforça a informação prestada pelo nosso jornal sobre o seguimento que o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot está a fazer ao sub-capitão dos verdes e brancos. Palhinha deve sair no verão por verba entre os 30 e os 40 milhões de euros.