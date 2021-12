Palhinha: o agradecimento e uma garantia antes do dérbi entre Benfica e Sporting

Médio está lesionado, é baixa e deixou umas mensagem nas redes sociais.

João Palhinha está fora do dérbi com o Benfica, depois da lesão sofrida na partida com o Tondela, na anterior ronda do campeonato. O médio junta-se a Coates, infetado com covid-19, no lote de baixas de vulto para o duelo, tendo deixado umas palavras nas redes sociais.

"Obrigado por todas as mensagens e carinho da vossa parte. Em breve estarei de volta com ainda mais força e determinação", escreveu o internacional português no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Palhinha (@joaopalhinha6)

Benfica e Sporting medem forças na noite desta sexta-feira, numa partida com início marcado para as 21h15.