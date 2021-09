Palhinha: "Não são todos os adeptos que batem palmas depois do que aconteceu"

Declarações de Palhinha no final do Estoril-Sporting (0-1) da sexta jornada da LIga Bwin

A semana: "Foi uma das semanas mais difíceis neste clube, mas queríamos muito vencer para dedicar aos adeptos. Não são todos os adeptos que batem palmas depois do que aconteceu na Liga dos Campeões. Era importante vencer para dar os pontos aos adeptos e também para nos sentrimos bem connosco. O míster disse antes do jogo, no balneário, que vamos com 50 jogos e o número de derrotas falam por si"

Golos a menos: "Perder não satisfaz ninguém, mas a alma vencedora faz parte deste clube. O Estoril tem uma excelente equipa, mas fomos bastante superiores todo o jogo. Acho que poderíamos feito mais golos, especialmente na primeira parte. "

A exibição: "Sinto feliz e estou aqui para dar sempre o meu melhor. É assim que dfaço no dia a dia e é por isso tenho a consciência tranquila"