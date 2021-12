Palhinha não esqueceu Rúben Amorim na hora da renovação com o Sporting

João Palhinha é uma das figuras do Sporting

Médio destacou a importância de Amorim na evolução enquanto jogador.

O Sporting oficializou esta sexta-feira a renovação de contrato com João Palhinha, médio que fica ligado ao clube até 2026 e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Em declarações aos meios oficiais do clube, o internacional português deixou um agradecimento a Rúben Amorim, sem esquecer a restante estrutura.

"O míster Rúben Amorim tem sabido retirar sempre o melhor de mim, é também graças a ele e ao presidente Frederico Varandas que consegui alcançar este objetivo. Tenho de agradecer ao míster e à estrutura pela confiança depositada em mim", declarou.

Sobre o futuro, declarou: "A única coisa que posso fazer agora é continuar a retribuir com todo o meu esforço e empenho dentro das quatro linhas. Desde que cheguei sempre fui um profissional exemplar e dei tudo por este clube."