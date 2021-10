Palhinha: "Não é possível falar da exibição individual sem falar da exibição coletiva"

Declarações do médio do Sporting, no final do encontro com o Besiktas (1-4)

Jogo: "Não é possível falar da exibição individual sem falar da exibição coletiva. Estivemos muito compactos a defender. Podíamos ter feito mais golos, mas acho que fizemos um excelente jogo."

Início complicado: "Sabíamos que íamos jogar num grande ambiente. Não é fácil jogar aqui, especialmente os primeiros minutos. Fomo-nos adaptando e reagimos às adversidades. Fizemos um excelente jogo e há que pensar no campeonato."

Apuramento: "Enquanto for possível, vamos acreditar e vamos dar tudo. Ainda muita água vai correr."