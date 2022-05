Palhinha na rota do Tottenham e também com mercado em Espanha e Alemanha

De acordo com a imprensa inglesa, o médio continua a ser um dos objetivos do Tottenham para 22/23. Valorização pretendida pelos leões não aconteceu porque o internacional português perdeu preponderância na equipa, ultrapassado por Ugarte, e deixou de ser convocado para a Seleção Nacional.

Palhinha deverá deixar o Sporting no final da temporada e o Tottenham está na primeira linha para levar o médio leonino. Segundo revelou a imprensa inglesa, o médio continua no radar do Tottenham, clube que num passado recente demonstrou intenção de contratá-lo.

Este não é, todavia, o único interessado. Palhinha, cujo contrato termina em 2026 e tem uma cláusula de 60 milhões de euros, também tem mercado em Espanha e Alemanha.

Esta temporada, não tem tido um rendimento constante e não tem jogado com a frequência que gostaria e seria determinante para a sua saída - foi ultrapassado por Ugarte e tenta agora recuperar terreno nas últimas jornadas -, tendo ficado mesmo de fora das opções de Fernando Santos, na Seleção Nacional, no play-off de apuramento para o Mundial.

A menor preponderância no Sporting e consequente menor número de minutos nas pernas, bem como a ausência entre os convocados da Seleção Nacional, obrigará o Sporting a rever os valores de uma futura transferência. Anteriormente os leões não aceitavam negociar Palhinha abaixo dos 35/40 milhões de euros, verbas improváveis para conclusão de um negócio nesta fase.

Além de associarem o nome do camisola 6 aos spurs, a imprensa inglesa volta a falar na possibilidade de Matheus Nunes rumar ao Manchester City, saída que não agradaria a Rúben Amorim, pois o médio é considerado determinante para o seu projeto.