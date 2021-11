Renovação do atleta é para acelerar com a melhoria salarial condizente, uma estratégia que Frederico Varandas tem privilegiado para manter os jogadores. Delfim, a O JOGO, descreve a influência do trinco

Nos 18 jogos do Sporting, João Palhinha foi utilizado por Rúben Amorim em 17 ocasiões, sendo titular em 16 partidas. O estatuto de indiscutível no campeão nacional é evidente, mas a preponderância do médio alarga-se à Europa do futebol.